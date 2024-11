L’assenza di Calhanoglu, determinante per la sua capacità di gestire il gioco e dettare i tempi della manovra, mette Simone Inzaghi davanti a una scelta delicata. Le alternative principali al turco, come già avvenuto in passato, sono Piotr Zielinski e Nicolò Barella, entrambi capaci di adattarsi al ruolo di regista con buon rendimento. Ma questa volta potrebbe essere il momento di Kristjan Asllani, il sostituto naturale del numero 20.

Il giovane albanese, 22 anni, non è stato protagonista in questa stagione, complice qualche problema fisico e il poco spazio trovato in campo. Dopo aver giocato 180 minuti con la nazionale albanese contro Ucraina e Repubblica Ceca, Asllani ha dichiarato di sentirsi pronto per un ritorno da titolare in nerazzurro: