L’obiettivo del tecnico è chiaro: preservare il suo play titolare per la sfida di martedì in Champions League contro il Lipsia. Al suo posto, contro il Verona, secondo Tuttosport, il candidato principale per guidare il centrocampo è Kristjan Asllani.

“Cerco di lavorare duramente tutti i giorni. Ho solo 22 anni e voglio dare il massimo, anche se sono solo 10 o 20 minuti in campo. Ogni possibilità è un’opportunità per migliorare”.

Nonostante la giovane età, Asllani è consapevole delle responsabilità di giocare in un club di livello mondiale come l’Inter:

La sfida contro il Verona rappresenta per Asllani una chance importante per dimostrare il suo valore e prendersi un ruolo da protagonista in un centrocampo dove le gerarchie sono ben definite. Inzaghi conta su di lui per garantire equilibrio e qualità, consapevole che i prossimi impegni richiederanno il contributo di tutti.