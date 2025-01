"E la disponibilità economica e i campioni aiutano a realizzarle, le idee. Anche le più azzardate. Non è stagione di superiorità inattaccabili, questa. Per cui è possibile ipotizzare nuova gloria per le italiane, in particolare per l’Inter e l’Atalanta, le internazionali. Il Milan è francamente disperante: ha giocatori di qualità, individualità che altri se le sognano, eppure continua a mostrare una discontinuità impressionante. La sua stagione riassume in sé tutti gli errori dell’estate ed è anche il prodotto di un’anarchia della quale non può che essere responsabile la società".