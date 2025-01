Non solo Simone Inzaghi in conferenza stampa. Con lui anche Asllani, che ha analizzato la gara tra Venezia e Inter

Non solo Simone Inzaghi in conferenza stampa. Con lui anche Asllani, che ha analizzato la gara tra Venezia e Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908,it al Penzo: "Vittoria importante per quello che è successo pochi giorni fa, ci siamo lasciati quello che è successo alle spalle. Al Venezia servono punti, hanno un allenatore molto bravo e per quanto fatto siamo felici".