Barcellona, Flick è ottimista sul caso Olmo: “Ho fiducia nel club”

La Liga ha negato il tesseramento dei due acquisti della scorsa estate, Olmo da Lipsia e Pau Victor dal Girona, in quanto, a detta dell'ente presieduto da Javier Tebas, dal 31 dicembre sono venute a mancare le necessarie garanzie relative alla sostenibilità finanziaria. Infatti i loro stipendi eccedono i limiti salariali fissati, due volte all'anno, dalla Liga per ciascun club e il Barca, molto indebitato, non può più rispettarle dopo il rientro in rosa per fine infortunio del centrale danese Andreas Christensen. Il club deve dimostrare di avere i soldi necessari per poter prolungare al 30 giugno l'iscrizione dei due giocatori e ha inviato nuova documentazione, che viene in queste ore valutata fagli organismi di controllo per dare o meno il via libera.