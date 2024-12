Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Abbiamo dato ai tifosi la partita che volevano”

È tempo anche delle parole di Xabi Alonso nella pancia della BayArena al triplice fischio di Bayer Leverkusen-Inter. Qui le sue considerazioni in conferenza stampa, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it in Germania: "Siamo contenti del risultato e della prestazione contro quella che è una grande squadra, abbiamo giocato in maniera molto matura e siamo stati in controllo. Non ci aspettavamo di avere venti occasioni contro l'Inter, ma poche e da sfruttare. Penso che abbiamo meritato di vincere".