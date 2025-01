Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha espresso la sua soddisfazione per un altro risultato positivo dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha espresso la sua soddisfazione per un altro risultato positivo dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter:

Un'analisi di questa vittoria e di questa classifica? Avete raggiunto un record

"Bellissima soddisfazione, sono contento soprattutto per la vittoria in una partita dove eravamo andati sotto e siamo riusciti ancora una volta a reagire. Giocare ogni tre giorni è molto dura, ma la squadra non si è disunita. Anche sotto l'aspetto mentale però i ragazzi hanno grandi capacità. Dopo la prestazione di Milano abbiamo dato continuità con questa vittoria e ora focus sulla Champions: vorremmo riempire la casella 0 vittorie".