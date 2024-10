Juventus, Locatelli: “Partita incredibile, punto guadagnato. Il livello Inter…”

Le parole del calciatore dei bianconeri in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter

Inter-Juventus è in archivio. In conferenza stampa dalla sponda bianconera è arrivato anche Manuel Locatelli per commentare quanto accaduto al Meazza. Qui le sue parole: "È stata una partita incredibile, da emozioni forti. Oggi siamo soddisfatti dallo spirito di squadra che abbiamo avuto, dovremo ripartire da questo: analizzeremo poi gli errori sui gol subiti, ma lo spirito è stato tanta roba".