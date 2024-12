L'Inter di Inzaghi conquista altri tre punti importantissimi per il campionato e lo fa con una prestazione molto positiva del gruppo. Ne ha parlato Alessandro Bastoni in conferenza: "Il campionato dice che ci sono tante avversarie. Quello che dobbiamo fare è non guardare la classifica e andare avanti con questa consapevolezza e vincerle tutte. Si parla poco di me? In realtà sono io il primo a tenere un profilo basso, sono così a livello caratteriale. Sono apprezzato nell'ambiente non chiedo altro. che venga riconosciuto da altre persone non importa. L'importante è che io sia riconosciuto da quelli con cui lavoro. Il mio lavoro è sotto gli occhi di tutti".