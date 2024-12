Lazio, Marusic: “Sconfitta pesantissima, mai successo prima. I giovani…”

Adam Marusic, laterale della Lazio, ha parlato dopo lo 0-6 subito contro l'Inter stasera in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Olimpico: "Sconfitta pesantissima per noi, posso solo ringraziare i tifosi. Ci sono stati vicini nei momenti difficili come oggi ed è una cosa bella, può essere una spinta per tutti i nuovi. Siamo andati sotto i nostri tifosi, loro ci hanno detto che sono con noi quando vinciamo e quando perdiamo. Purtroppo stasera è andata così, non avevamo mai perso 6-0 in casa, ma abbiamo giocato contro una squadra molto forte.