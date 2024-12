Inter, Inzaghi: “Ci stiamo adeguando alle altre. Con l’Udinese gioca Martinez”

Triplice fischio di Lazio-Inter allo stadio Olimpico di Roma. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha raggiunto i giornalisti per la consueta conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Roma: "Sappiamo tutti come vanno le partite. Siamo stati bravi a tenere le distanze nei primi 25', poi siamo stati bravi ad alzare il baricentro. Tecnicamente siamo cresciuti tanto, siamo riusciti a fare due gol e poi il terzo chiudendo la gara a inizio secondo tempo. La Lazio è squadra di assoluto valore, un po' penalizzata da qualche assenza, ma anche noi avevamo qualche giocatore fuori".

"Andare nei singoli con una prestazione del genere non è semplice. De Vrij sta avendo una grandissima continuità, le sta giocando tutte perché purtroppo abbiamo fuori Acerbi da un pochino di tempo. Ma anche Lautaro ha fatto una grande gara, per me è come se avesse fatto gol. Voleva segnare, ma era felicissimo. Si toglierà presto questa soddisfazione".