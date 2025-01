In cosa siete cambiati rispetto all'ultima partita?

"Abbiamo giocato 4 mesi fa, sono cambiate un po' di cose. Loro hanno vinto un po' di partite di fila, noi ora siamo al livello della scorsa stagione, sarà sicuramente una partita difficile perché lo è sempre contro l'Atalanta, ma noi scenderemo in campo per vincere.

Cosa consigli a Frattesi?

"Un grande compagno di squadra e calciatore. Posso solo suggerirgli di lavorare duro, perché ha grande qualità e lo vediamo sia in allenamento che in partita. Non deve mollare, è sulla strada giusta e avrà le sue chance. Il mister deciderà se farlo giocare domani o no, ma merita di giocare per ciò che fa e aiuterà l'Inter in futuro".

Vi sentite a casa a Riyadh?

"Sì, è la terza volta che giochiamo qui a Riyadh, abbiamo vinto le due precedenti e speriamo di ripeterci. Conosciamo la forza dell'Atalanta, spero che i tifosi ci aiutino a sentirci a casa e vincere".

Sei tornato al tuo livello migliore?

"Sì, a inizio stagione non ero al massimo ma col passare delle gare sono tornato ai miei livelli. La concorrenza di Frattesi e Zielinski mi ha aiutato tanto, mi spingono a migliorare. Non devo pensare all'età, li ringrazio perché ogni giorno, sia in allenamento che in partita, mi portano a mostrare le mie qualità e a meritare il mio posto. Tutti vogliamo giocare, ma siamo qui per supportarci a vicenda a dare il massimo per vincere. Chiunque parta titolare si impegnerà, chiunque subentra aiuta i compagni a vincere".

Segui il campionato arabo? Può essere un'opportunità per te?

"Lo sto seguendo, ma non troppo. So che è interessante, ci giocano miei ex compagni di squadra e amici. Ho visto Al-Nassr-Al Hilal, è stata una gran partita con tante star del calcio. Ho un contratto con l'Inter al momento, vedremo a fine stagione se l'Arabia sarà per me un'opportunità o no, ma ora sono concentrato su questo".