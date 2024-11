"Ci sono tante squadre in pochissimi punti, stiamo facendo bene ma anche le altre, non c'è un'altra che si è staccata. C'è un po' di stupore magari nel vedere alcune squadre lì in classifica dopo 12 giornate. Ce ne sono talmente tante in pochi punti che uno farebbe pure fatica ad elencarle".

Le sue parole sul VAR hanno aperto una discussione, crede possa cambiare qualcosa?

"Ho sollevato una discussione costruttiva, per costruire qualcosa di migliore. Dopo che Mariani ha deciso il VAR si limita a dire che c'è contatto, ma il calcio è uno sport di contatto. Se vogliamo parlare a livello costruttivo, e non polemico, dobbiamo dare un aiuto migliore a Mariani rispetto a San Siro. Ti limiti a dire che c'è un contatto, ma che contatto? Lieve, duro? Spero tutti abbiano fatto una riflessione, anche loro stessi. Si utilizzi meglio, si dia un aiuto all'arbitro, in quel momento l'arbitro può aver visto una cosa, lo strumento tecnologico deve aiutare. Mariani non è da censurare ma lo è chi non ha dato l'opportunità a Mariani di confermare o cambiare. È per il bene di tutte le squadre".