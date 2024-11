Conte: “Inter? Carico di emozioni, 2 anni felici e vincenti. Cosa dobbiamo fare per batterli”

Domenica sera Antonio Conte tornerà per la prima volta a San Siro da avversario dell'Inter. Proprio il tecnico del Napoli oggi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la sua ex squadra. Ecco le sue parole: "Sicuramente fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente: sicuramente è un carico di emozioni, torni indietro nel tempo. È inevitabili riaffiorino nella mente tante situazioni, è un bell'effetto tornare dove ho lavorato. Sono stati due anni felici: il primo anno siamo arrivati secondi e abbiamo perso la finale di Europa League e nel secondo vinto lo scudetto. È stata una bellissima esperienza che porto dentro di me come tutte quelle passate: le ho sempre vissute al massimo in tutto. Mi porto dietro un carico di emozioni.

Per chi sarà più importante? Sono tre punti importanti per entrambi: affrontiamo una squadra che oggi è sicuramente la più forte per quello che ha dimostrato negli ultimi anni. Va dato merito che hanno lavorato benissimo, oggi si mettono in una posizione più alta rispetto alle altre: hanno fatto un grandissimo lavoro dai dirigenti al gruppo squadra, sono cresciuti tutti in maniera esponenziale. Non andiamo lì per sventolare bandiera bianca, andiamo convinti di giocarci le nostre carte e vedremo cosa accadrà: la stiamo preparando in modo importante con l'ambizione di giocarcela. Sarà un test importante, ci misureremo con la migliore del campionato e sarà importante per capire che progressi stiamo facendo. Non dimenticate che ci arriviamo da primi, l'obiettivo è quello di restare in testa a fine partita.