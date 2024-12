Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match di Coppa Italia contro la Lazio, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha risposto così a Beppe Marotta, che ha definito gli azzurri favoriti per lo scudetto: "Ha detto che il Napoli è favorito? Il direttore può dire quello che vuole: sicuramente conoscendolo molto bene non penso che se a fine anno non dovesse essere l'Inter a vincere, lui sarebbe molto contento e considererebbe la stagione come buona. Posso dirlo per certo perché lo conosco molto bene. Poi ognuno deve recitare la propria parte, magari qualcuno dall'interno può spingerlo a dire questo: parliamo di una squadra che non ha due squadre, ne ha due e tre quarti. Parliamo del nulla cosmico. Si stanno concentrando tanto su di noi e forse non vedono chi può veramente creargli fastidio.