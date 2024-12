Triplice fischio di Inter-Udinese a San Siro. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, in conferenza stampa ha commentato quanto accaduto in campo. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Per un allenatore cambiare 8-9 giocatori e vedere la squadra giocare in questo modo è un grandissimo segnale, ma non avevo dubbi. L'Udinese è venuta a giocarsi la qualificazione con giocatori importanti. Dobbiamo andare avanti in questo modo, cercando di preparare partite serie come quella di stasera".