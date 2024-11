Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter: "Il gol annullato? Il regolamento a volte penso che non sia da adottare così. Non ne voglio neanche parlare, ce lo saremmo meritato per quanto visto in campo. Questo è stato l'atteggiamento giusto per venire a giocare a San Siro. Un finale senza mai buttare la palla, magari dovevamo essere più lucidi: quando . Dall'altra parte la qualità è altissima, hanno schierato la miglior formazione. La squadra ha mostrato personalità, peccato per il discorso del gol annullato. Se il regolamento dice che è così lo accettiamo e andiamo avanti.