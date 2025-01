Lo ha detto Raffaele Palladino parlando oggi al Viola Park in conferenza a due giorni dalla gara con il Torino

'Ho parlato con il presidente Commisso, ho avuto una lunga chiacchierata con lui, mi ha ribadito fiducia e stima, non mi faccio distogliere dalle voci ma so bene che io per primo devo dare qualcosa di più''. Lo ha detto Raffaele Palladino parlando oggi al Viola Park a due giorni dalla gara con il Torino contro cui la Fiorentina proverà a ritrovare una vittoria che manca da oltre un mese.