Le parole del tecnico del Milan: "Napoli favorito per lo scudetto? Per me è complicato dirlo, al momento è primo ed è la più forte"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, Paulo Fonseca , tecnico del Milan, ha parlato così verso la gara di domani: "È una squadra fortissima con un allenatore fortissimo: sono in un buon momento, vincono e sono primi. Vengono qui motivatissimi ma anche noi lo siamo per giocare questa partita: loro hanno vinto bene le partite che hanno vinto ma noi siamo molto motivati. Chi temo di più di loro? Sulle fasce ci sono i giocatori più decisivi delle squadre: loro hanno i giocatori che creano di più, anche noi abbiamo i giocatori che possono decidere la partita.

Napoli favorito per lo scudetto? Per me è complicato dirlo, al momento è primo ed è la più forte. È una delle squadre che può vincere lo scudetto. Se il Milan è ancora dentro? Per me sì. I tifosi devono crederci perché siamo una squadra forte, siamo in crescita e crediamo di poter essere una squadra che può lottare per lo scudetto. Noi vogliamo continuare a lottare per vincere lo scudetto. Se noi abbiamo questa forza, sono sicuro che lo faremo: tutto è importante in questo momento. Inter Juve gara spettacolare o con tanti errori? Entrambe".