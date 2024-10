Guardiola non ha dato indicazioni neanche su quando e se rinnoverà il suo attuale contratto con il City, in scadenza in giugno. "Devo ancora decidere, non l'ho ancora fatto. Appena lo farò, informerò la stampa. Non ci sono novità e non ho nulla da aggiungere, se non che la mia unica priorità al momento è il Wolverhampton. Non è vero che il club stia facendo pressione perché io prenda una decisione. E non credo di creare problemi alla società se non ho ancora firmato. Tutto verrà fatto nel pieno interesse del club".