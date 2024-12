"Cagliari qui ed ora in qualsiasi momento: bisogna pensare solo alla partita che arriva". È il messaggio lanciato da Davide Nicola alla vigilia della delicata trasferta di domani a Venezia con i rossoblù terzultimi dopo le due sconfitte consecutive in campionato. "Chi ha punti in più in questo momento non è più forte di chi ne ha di meno - ha detto il mister - dietro è il campionato più competitivo degli ultimi sei-sette anni. E ci saranno delle sorprese". Un invito a non guardare troppo la classifica. E a badare al sodo: "Non penso al Venezia-Cagliari di 2 anni fa. Per noi è una partita nuova e facciamo le valutazioni su questa. Conta la gara che dobbiamo affrontare, non sappiamo cosa otterremo ma sappiamo che daremo il massimo. Mancano tre partite alla fine del girone d'andata e dovremo cercare di fare più punti possibile.