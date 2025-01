Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa al Meazza al triplice fischio di Inter-Empoli. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "La squadra ha avuto un approccio molto maturo. Approcciare bene non vuol dire per forza partire all'arrembaggio, oltretutto l'Empoli si è messa in campo con un atteggiamento diverso. Probabilmente siamo stati più lenti nel far girare il pallone e questo forse è servito a stancarli, poi Lautaro ha fatto il Lautaro e questo ci ha aiutato".

"Più per lui che per la squadra, che finora ha fatto una marea di gol. I gol non sono mai stati un problema. Il lavoro che fa Taremi meriterebbe però di essere premiato, perché si è attirato troppe critiche. E' venuto a giocare in un mondo diverso, in un calcio diverso e non riusciamo a dargli il tempo che meriterebbe. La squadra sta facendo cose importanti, siamo in corsa per scudetto e qualificazione in Champions. 15 vittorie e tre pari dopo l'inciampo col Milan, siamo assolutamente in linea con le aspettative".