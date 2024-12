Ti aspetti reazione a Roma?

"Sicuramente. Non è una sconfitta a rallentare il nostro percorso che è ottimo. La sconfitta fa male per come è venuta, mancando di qualità abbiamo speso tanto perché non era facile andare a prenderli visto che hanno loro molta qualità e creano tantissimo. La fase di possesso nostro non è stata la solita".

Come giudichi le prestazioni di coloro che non sono titolarissimi?

"Entrare nei singoli non mi sembra giusto. La squadra si è aiutata, ha fatto una fase di non possesso concedendo poco e niente a una grande squadra. Sapevamo sarebbe stata una partita di mille difficoltà, sull'impegno dei ragazzi non ho nulla da dire".

E' necessario vincere le due rimanenti?

"Bisogna aspettare i risultati di domani, poi si potrà capire qualcosina. Il pareggio sarebbe stato importante per tenere dietro il Bayer. A quel punto mancava solo una vittoria, chiaramente ora bisognerà fare dei calcoli. Si va avanti con fiducia senza nessun problema"

"Perché Arnautovic e non Buchanan?

"Contro la Lazio non avrò ancora Pavard e Acerbi, per cui a un certo punto avrei voluto inserire Buchanan, ma negli ultimi tre giorni Buchanan aveva rallentato un attimino e avevo qualche dubbio, poi ho preferito mettere Arnautovic e non rischiare Buchanan"

L'Inter ha dato l'impressione di aver giocato per pareggiare, impressione sbagliata?

"No, per pareggiare mai, la mia squadra non va in campo mai per questo. Nel primo tempo avevo la sensazione che anche noi soffrissimo la fase di possesso dell'Inter: abbiamo mancato di qualità non in un singolo ma nel collettivo. Il primo tempo è stato equilibrato e anzi abbiamo avuto un paio di situazioni noi, nel secondo tempo dovevamo fare di più".