"Dobbiamo continuare in questo modo sapendo che troveremo avversari che cercheranno di crearci dei problemi come ha fatto il Cagliari oggi. Ringrazio i nostri tifosi. È un 2024 che ci unirà per sempre con i ragazzi, con la società, con i tifosi. La seconda stella rimarrà tutti noi del mondo Inter nel cuore. Piacevole ricordo che va lasciato alle spalle. Adesso inizia il 2025 e ci dovremo porre grandi obiettivi come deve essere per una squadra come l'Inter. Immagine del 2024? È il tributo che ci hanno dato i tifosi andando in Duomo. Vedere milioni di interisti in piazza è stato emozionate anche a pensarci ora. Rimarrà dentro a tutti noi. Si lavora per quello. Speriamo ci possano essere altre soddisfazioni. Lautaro tornerà a segnare come prima? Al di là del gol deve continuare a lavorare per la squadra come sta facendo. Faceva l'identico lavoro che faceva l'anno scorso. Abbiamo attaccanti che lavorano tanto per la squadra, e a volte sono meno lucidi. La squadra li mette sempre in condizione di fare gol", ha concluso Inzaghi.