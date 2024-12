Inzaghi ride alla domanda su Conte e piazza la risposta bruciante

Niente passi falsi. L'Inter riprende da dove aveva lasciato, non sbaglia e riparte con la solita forza e qualità dei suoi interpreti la corsa per non perdere il contatto con le primissime. La sospensione della partita contro la Fiorentina di domenica scorsa ha costretto i nerazzurri a dover spingere sull'acceleratore per evitare qualsiasi tipo di fuga avversaria.

E contro un Parma, capace di reggere l'urto solo un tempo, ha trovato il modo di conquistare tre punti pesanti e ridare vigore alla sua classifica. Con il punteggio di 3-1 firma l'11ma vittoria nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni, il modo migliore per provare a far adesso filotto in questo dicembre ingolfato prima della Supercoppa di Riad. A partire dalla sfida di martedì in Champions contro il Leverkusen.