Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Inter tra le più forti d’Europa. Fantastico affrontarli”

"E' cambiato il suo modo di giocare, gioca più indietro ma è fortissimo tecnicamente e in tutte le situazioni fa vedere la sua qualità. E' protagonista, ma bisogna guardare tutta la squadra e non solo un singolo. E' in super forma in questo momento".

"Non so, ma è un reparto fortissimo. Hanno un sacco di opzioni, come in attacco. La qualità della squadra è molto alta, sanno come soffrire e pressare anche alto o combinare bene in mezzo al campo. Per noi sarà una grande sfida e c'è grande attesa per questo".