"Alla fine l'obiettivo è arrivare alla vittoria. Per questo esiste il lavoro quotidiano e stiamo lavorando al massimo con grande impegno per arrivare alla vittoria. Non siamo soddisfatti, perchè vogliamo sempre vincere. Domani si lavora, si continua, abbiamo l'opportunità di dimostrare il livello. Se guardiamo l'ultima partita, non possiamo essere soddisfatto del risultato, ma abbiamo fatto un grande primo tempo. Vedo la squadra che sta molto bene, abbiamo una grande opportunità affrontando un grande club di dimostrare il nostro valore, il nostro livello, cercando sempre la vittoria".

Come sta Vlahovic?

"Dusan sta bene e fa parte del gruppo. Vediamo se partirà dall'inizio o a gara in corso. Abbiamo il nostro modo di giocare e vogliamo andare in avanti e giocare bene a calcio. Vogliamo giocare con tanta qualità, mettendo in difficoltà l'avversario, poi ogni giocatore dare il meglio per la squadra. Poi loro riescono a mettere a dimostrazione tutto il loro potenziale. Prima la squadra e poi l'individuale. E' lo stesso per lui come per tutti gli altri".