"Dobbiamo stare attenti. L'Atalanta è una squadra forte, che l'anno scorso ha vinto l'Europa League battendo in finale il Bayer Leverkusen. Una squadra che oggi deve essere annoverata tra le forti - ha spiegato il tecnico azzurro in conferenza -. Va dato merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui, mi ha allenato quando, da giocatore della Juventus, scendevo in Primavera per recuperare dagli infortuni. Magari l'Atalanta potrebbe sottovalutare questa partita, considerando l'anno scorso. La nostra struttura della rosa è inferiore rispetto a quelle costruite per la Champions. Lobotka? Sarà pronto per la prossima, siamo nelle fasi conclusive di recupero. Non era un problemino in nazionale come qualcuno aveva etichettato, è ancora in fase di recupero e bisogna pazientare. Alla prossima sarà a disposizione".