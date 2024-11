"Nelle altre partite abbiamo abbassato Politano, oggi non l'abbiamo fatto e abbiamo trovato comunque solidità. La solidità è importante perché come minimo pareggi, poi se fai 2, 3 o 4 gol la vinci. Stiamo cercando di fare uscire tutto il lavoro che facciamo in settimana, perché stiamo accumulando tanto lavoro. Siamo a buon punto, ma mi dispiace perché sono arrabbiato per questa roba del VAR. La percepisco come una pigliata in giro, ma non parlo solo per me. Parlo per tutti gli allenatori e per l'onestà che chiediamo. Chi l'ha fatto sto protocollo? Chi lo ha fatto? Allora cambiamolo. Non parlo pro o contro il Napoli, siamo incazzati tutti quanti. Questi errori creano dietrologie, io voglio star tranquillo quando sono in panchina. Altrimenti sono ammonizioni e espulsioni a ogni partita Ho visto pure che la mia ammonizione oggi era quotata a 4".