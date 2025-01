Questo digiuno di gol è diverso dagli altri?

"All'inizio sì, ho riposato poco e non ho fatto la preparazione come volevo, non c'è stato tempo. Mi sento diverso, credo che momenti così li ho vissuti, ma secondo me questo è il peggiore. Mi sento bene, sono contento, sento che sto tornando nella forma che voglio io a livello di gioco e di squadra. Sono tranquillo anche se il gol non arriva, ci sono altri compagni che adesso stanno segnando. L'Inter deve vincere, è l'unica cosa che ho in mente oggi, è quello che conta".

Fa piacere e dà fiducia il supporto dei compagni?

"Certo che sì, i compagni sono importanti, questa cosa mi fa molto piacere, riconoscono anche il lavoro che uno fa per la squadra. Quando non segno cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra, a mio parere lo sto facendo e sono contento di questa cosa".

Come si sente la squadra?

"Benissimo, abbiamo recuperato energie. Mancano ancora due allenamenti, stiamo bene come squadra e questa è una cosa molto importante. Affrontiamo una squadra forte, il Milan è l'unica squadra che ci ha battuto in campionato. Sarà una sfida bella da giocare, la prepareremo per portare il trofeo a casa".

Che impressione ha fatto il Milan contro la Juventus?

"È stata una partita che abbiamo visto tutti insieme in albergo. Abbiamo visto cose simili che faceva anche quando c'era Fonseca, in queste ultime ore continueremo a studiarli. La Juventus stava vincendo in maniera corretta, poi le gare sono così, un episodio può cambiare tutto. Dobbiamo preparare anche la testa, i dettagli fanno la differenza".

Quanto differenza ci sarà nel giocare un derby lontano da San Siro?

"Sicuramente non ci saranno tutti i tifosi che ci sarebbero stati a San Siro, ma noi pensiamo a fare bene e a vincere la partita".

L'anno scorso hai segnato il gol della vittoria e hai potuto tastare la passione dei tifosi dell'Arabia Saudita.

"Venire a giocare qui per noi è stato importante. Abbiamo portato a casa la coppa. Sono riuscito a fare in due finali che ho giocato qui. Sarà importante recuperare bene: con l'Atalanta è stata una partita fisica, ma come squadra ci siamo e sono tranquillo. Domani faremo una grande gara".