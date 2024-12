Ma sono errori (difensivi, ndr) più individuali o di reparto? Conta l'inesperienza?

"Abbiamo fatto errori individuali come di reparto. Nel primo gol subito contro l'Atalanta lo subiamo in un momento in cui stavamo giocando bene, anche il primo gol subito contro l'Inter nasce da un retropassaggio errato di Ekkelenkamp, in allenamento non capita mai ma può succedere. Sono errori che possono dipendere anche dal valore dell'avversario, su errori del genere l'Inter ti punisce. Guardando le statistiche contro l'Inter abbiamo corso molto, se si guarda anche ai giocatori che l'Inter ha messo in campo, Zielinski, uno dei calciatori migliori della nazionale polacca insieme a Lewandowski, avevamo avversari di questo calibro. Non abbiamo schierato la Primavera, però abbiamo chiuso con tanti ragazzi giovani. Iker Bravo per esempio ha corso 6 km da subentrato. Dobbiamo continuare a migliorare, lavorare sugli episodi negativi per ridurre gli errori individuali".