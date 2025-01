Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, al triplice fischio della gara con il Venezia ha parlato in conferenza stampa al Penzo. Qui le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sono molto contento, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara. Sapevamo dalla sconfitta che venivamo, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Il Venezia ha conquistato quasi tutti i punti in casa, per cui siamo stati bravi. L'unico neo è non aver fatto il secondo gol, ma siamo venuti a fare una partita seria. Neanche le altre mollano, per cui bisogna andare avanti così".