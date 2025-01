Venezia, Di Francesco: “Ci servono punti e non complimenti. Stankovic? Le sue qualità…”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di questo pomeriggio contro l'Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Penzo: "L'Inter fa gol e punti ovunque, noi siamo riusciti a tenere il risultato in bilico e ci sta stretto. Questo è motivo di soddisfazione, ma ora più dei complimenti ci servono punti. Ho fatto i complimenti alla squadra, perché reggere l'urto di una squadra così forte e rispondere colpo su colpo all'Inter è un merito.

Abbiamo subito qualche occasione, ma ne abbiamo anche create. La squadra è viva. La società comunque sa benissimo che dobbiamo intervenire sul mercato per rinforzarla, ma è un compito della dirigenza. Dobbiamo essere bravi a non essere frenetici. Con il Parma può essere una partita molto importante da affrontare con intelligenza. La squadra mi è sempre piaciuta per come è rimasta in partita".