I nerazzurri affrontano i salentini in trasferta nel match valido per la 22ª giornata: la sfida è in programma domenica 26 gennaio alle ore 18:00

Andrea Della Sala Redattore 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 12:17)

Domenica 26 gennaio alle 18:00 l'Inter affronta il Lecce allo stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare nel match valido per la 22ª giornata di campionato. L'Inter si presenta alla sfida dopo la vittoria casalinga contro l'Empoli, mentre il Lecce è stato sconfitto nell'ultimo turno dal Cagliari per 4-1. I nerazzurri arrivano alla sfida con 47 punti in classifica e una partita da recuperare, mentre i salentini si trovano in 17ª posizione a quota 20, un punto in più rispetto alla zona retrocessione.

LECCE-INTER, DOVE VEDERLA IN TV — Lecce-Inter si disputerà domenica 26 gennaio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.