Il trofeo torna a disputarsi in Arabia dopo le edizioni 2018/19, 2019/20, 2022/23 e 2023/24: nel primo caso la Juventus sconfisse il Milan al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, mentre l'anno successivo fu la Lazio a trionfare contro i bianconeri al King Saud University Stadium di Riyadh. Nelle ultime due edizioni in terra araba è stata la squadra di Simone Inzaghi ad aggiudicarsi la coppa, prima battendo in finale il Milan per 3-0 e poi imponendosi per 1-0 nella finalissima contro il Napoli, dopo aver battuto la Lazio in semifinale.