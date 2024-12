Inter-Como, biglietti ancora disponibili: come acquistarli e info per i tifosi

Sarà possibile acquistare online i posti messi di nuovo in vendita dagli Abbonati Plus fino alle 23:59 di domenica 22 dicembre, mentre lunedì 23 gli eventuali ultimi biglietti saranno disponibili sia online sia nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle ore 17:45.

INFO E LIMITAZIONI

Per i residenti in provincia di Como è obbligatoria la Tessera Del Tifoso per acquistare un biglietto e per poter entrare allo stadio. I tifosi del Como, attraverso la propria tessera del tifoso, possono acquistare solo il terzo blu (settore ospiti), mentre i tifosi dell’Inter residenti in provincia di Como possono acquistare un biglietto in tutti gli altri settori, con la Tessera dell’Inter “Siamo Noi”.