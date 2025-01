Inter-Bologna: il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Fa freddissimo a Milano ma gli interisti non si sono fatti scoraggiare. A San Siro si gioca il recupero della gara tra Inter e Bologna che era stata spostata per permettere ai nerazzurri e alle sue rivali in Supercoppa di giocare il torneo in Arabia. Al Meazza non c'è il tutto esaurito ma sono tanti i tifosi nerazzurri arrivati al Meazza per sostenere la squadra di Inzaghi che dopo la sconfitta contro il Milan in finale di Supercoppa era riuscita a rialzarsi in campionato domenica, contro il Venezia.