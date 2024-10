Perché tanto Inter quanto Juve hanno la sequenza di big match che le porta al derby d’Italia, e in mezzo la partita di Champions – per quanto alla portata. Il Napoli invece non solo ovviamente non ha le coppe, ma soprattutto ha questo salvacondotto tra Empoli e Lecce che francamente stupirebbe non fosse 6 punti su 6. E allora sa già Antonio Conte che in quel caso avrebbe accumulato vantaggio su almeno una delle due concorrenti, con la speranza che magari pareggino a San Siro e lascino terreno per strada anche in questa giornata.