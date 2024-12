Si avvicina la trasferta di Cagliari per l'Inter: il calcio d'inizio è sabato alle ore 18. Oggi la squadra di Simone Inzaghi si è allenata ad Appiano Gentile in vista del prossimo match: completamente recuperato Stefan De Vrij . Come appreso da FCIN1908.it, è atteso il suo ritorno dal 1' al centro della difesa nerazzurra.

A completare il reparto difensivo pronti Bisseck e Bastoni come braccetti. A destra Dumfries, a sinistra Dimarco; oggi Darmian non ha lavorato coi compagni, non è ancora recuperato e a Cagliari non ci sarà.