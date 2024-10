Così come per il polacco non si rischierà nulla, alla luce del big match con la Juve di domenica prossima. Con queste due mancate convocazioni, in mezzo al campo restano quattro scelte per tre posti e il rientrante Barella (dopo essere stato provato nuovamente in allenamento) ha vinto il ballottaggio con Frattesi per una maglia dal primo minuto. Il sardo, che non gioca da quasi un mese, a partita in corso potrebbe essere rimpiazzato proprio dall’ex Sassuolo. Di fatto oggi Mkhitaryan e Calhanoglu non avranno un ricambio naturale e il nuovo ciclo di ferro per l’Inter inizierà subito con gli straordinari in questo reparto".