Fantacalcio, Pulisic in dubbio per la Juve: la probabile formazione del Milan

Christian Pulisic è in dubbio per Milan-Juventus di domani sera a San Siro: ecco la probabile formazione rossonera

Christian Pulisic è in dubbio per Milan-Juventus di domani sera a San Siro . Secondo Sky Sport, Paulo Fonseca valuterà domani mattina il giocatore, che ieri e oggi non era al meglio . Se darà risposte positive giocherà dall'inizio sulla trequarti, altrimenti è già pre-allertato Loftus-Cheek al suo posto. A destra provato Chukwueze, con Leao a sinistra e Morata da prima punta.

Confermata la coppia Fofana-Reijnders in mediana, mentre in difesa Fonseca pensa a una coppia inedita al centro. Provati Thiaw e Gabbia insieme, con Tomori che insegue; sulle fasce pronti Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. Queste le parole di Fonseca sul francese: "Theo? Un grandissimo giocatore, il miglior terzino sinistro al mondo. Abbiamo parlato, sta imparando cose importanti. Questa settimana mi sembra più motivato e concentrato che mai. Ho parlato con Theo. Onestamente non penso che sia stanchezza mentale. È una questione di adattamento. Non voglio commentare quello che ha detto Deschamps".