Domenica la Fiorentina ospita il Cagliari alle 12.30: ecco le probabili formazioni per il match, anche in chiave fantacalcio.

FIORENTINA - Due dubbi da sciogliere per Palladino in casa Fiorentina. Entrambi sulla trequarti, dove l'unica certezza è Colpani. Al centro più Beltran di Gudmundsson, il cui minutaggio comunque aumenterà salvo sorprese: al momento è più probabile vederlo nella ripresa che dall'inizio. L'islandese al fantacalcio va messo, basta avere una copertura sicura per non correre alcun rischio. A sinistra l'altro dubbio, con Sottil favorito su Kouamé. A centrocampo la coppia Adli-Cataldi, in difesa attesi Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens.