Dopo la vittoria contro il Venezia, l'Inter scenderà in campo domani sera a San Siro contro l'Arsenal in Champions League. Inzaghi valuta qualche cambio di formazione, anche considerando il big match di domenica sera contro il Napoli. Nell'allenamento di oggi ad Appiano, il tecnico ha iniziato a provare quella che potrebbe essere la formazione in campo domani a San Siro contro i Gunners.

Davanti a Sommer dovrebbero esserci Pavard, de Vrij e Bastoni. Novità sulle fasce: riposa Dimarco, giocano a destra Dumfries e a sinistra Darmian. In panchina Barella, torna titolare Calhanoglu in regia con Zielinski e Frattesi al suo fianco. In attacco Lautaro e Taremi, con Thuram pronto a dare il cambio a gara in corso all'argentino.