"Conte non cambia nulla rispetto al ko interno di domenica scorsa con l’Atalanta, come a voler dare a tutti la possibilità di reagire e riprendere insieme la strada giusta. Lobotka è tornato a disposizione ma non è ancora al cento per cento e non verrà rischiato, almeno non dal 1’. Lo slovacco partirà dalla panchina, a dirigere l’orchestra ci sarà ancora Gilmour. Ieri il Napoli si è imbarcato per Milano e sul volo non è salito Michael Folorunsho, che resta l’unico indisponibile per il match di stasera".