Inter, per Cagliari scelte obbligate in difesa: ecco il possibile trio di Inzaghi

Simone Inzaghi e l'Inter si avvicinano all'insidiosa trasferta di Cagliari con le scelte praticamente obbligate (ancora) in difesa. Oltre ad Acerbi e Pavard, infatti, in dubbio resta sempre Matteo Darmian, non al meglio dopo una botta al ginocchio contro l'Udinese. La buona notizia arriva de Vrij, tornato ormai completamente a disposizione. Scrive Tuttosport:

"La coperta in difesa resta sempre cortissima per Simone Inzaghi. In vista della trasferta di Cagliari, ultima gara del 2024, l’allenatore riavrà a regime Stefan De Vrij che con il Como era partito dalla panchina per un problemino al ginocchio. Oggi verrà invece deciso se portare in Sardegna Matteo Darmian: a causa di un’ammaccatura, sempre al ginocchio, presa in Coppa Italia con l’Udinese, Darmian aveva saltato la gara con il Como e pure ieri si è allenato a parte. Scontato - vista l’imminente partenza per l’Arabia - che il difensore verrà convocato soltanto se utilizzabile".