Inter, Inzaghi tentato da Acerbi: “Lo vede come esorcista per Lukaku”

"L’allenamento di questa mattina sarà quello che farà entrare nel vivo le operazioni per allestire l’undici anti Napoli. Il dubbio maggiore per Inzaghi - o forse l’unico, verrebbe da pensare - si addensa là nel cuore della difesa e fa di cognome Acerbi. Il centrale ha recuperato dall’infortunio ai flessori rimediato a Roma, come Calha. Solo che, al contrario del turco, non ha avuto un minuto di campo per provare prima della gara in cui, con ogni probabilità, Inzaghi lo vedrebbe molto bene come esorcista del pericolo Lukaku. L’ex che con i nerazzurri non si è lasciato bene, due settimane fa a San Siro ha già colpito con il Milan, ma Acerbi, si sa, è la balia perfetta per tenere a bada i grandi centravanti, chiedere ad Haaland per referenze: in tal senso può fare giurisprudenza l’esempio di un campionato fa, quando Acerbi giocò il derby d’andata titolare dopo aver saltato le prime tre giornate di campionato per infortunio".