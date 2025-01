Domani, a San Siro, i nerazzurri affrontano il Monaco nell'ultima partita della prima fase. E, stando a quanto appurato da FCInter1908.it, Inzaghi vuole giocarsela al meglio. Possibile una grande sorpresa: Arnautovic si scalda e potrebbe giocare dall'inizio in attacco accanto a Lautaro al posto di Thuram. Per il resto, Bisseck verrà riproposto al centro della difesa, con Pavard e Bastoni ai lati. A centrocampo, invece, potrebbe essere confermato Frattesi dopo la rete di Lecce e le condizioni non perfette di Frattesi, con Asllani che tornerà in regia. Ecco la probabile formazione dell'Inter: