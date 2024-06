Piero Ausilio, in occasione del premio Calabrese, ha parlato ai microfoni di Skysport e si è soffermato anche su uno dei talenti dell'Inter, Valentin Carboni. Nell'ultima stagione è stato in prestito a Monza e ora è tra i pre convocati di Scaloni per la Coppa America. Del calciatore di proprietà nerazzurra, il direttore sportivo ha detto: «C'è grandissimo orgoglio per lui, sono una dinastia di fratelli, una dinastia cominciata col padre. Siamo contenti si sia messo in luce col Monza. Gli auguriamo di andare in Coppa America, aspettiamo che torni da questa esperienza, si aggregherà alla prima squadra, e poi valuteremo meglio per lui con chi gli sta vicino».