Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’ su Radio Capri, è intervenuto Fabrizio Biasin . Ecco un interessante aneddoto del giornalista su Giovanni Di Lorenzo: “Evidentemente è successo qualcosa durante la stagione. Ce l’hanno spiegata in tutte le maniere. L’agente del giocatore, in accordo col giocatore, ha scelto la strategia della rottura perché in questo momento evidentemente Di Lorenzo ha già un accordo di massima per andare altrove, in questo caso probabilmente la Juventus, conoscendo i rapporti con Giuntoli.

La tecnica della rottura può portare a due soluzioni: o vince il giocatore e magari anche la società, che magari incassa un po’ di quattrini, oppure non serviva una soluzione e allora ti sei creato un danno da solo perché poi non è semplice fare pace con l’ambiente. Secondo me la strategia non è stata correttissima, ma non mi stupisce più niente. Non capisco perché giocatori intelligenti come Di Lorenzo lasciano fare queste cose ai procuratori. Di Lorenzo all’Inter? No, non c’è niente. E’ in orbita Juventus e per me c’è già un accordo tra il giocatore e i bianconeri. L’Inter non c’è mai stata”.