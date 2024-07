Oaktree ha approvato il profilo giovane e ora si tratta col Verona per dare il rinforzo voluto a mister Simone Inzaghi

L'Inter ha scelto il rinforzo per la difesa. È un profilo giovane che può svolgere sia il ruolo di braccetto che quello di quinto a sinistra. Si tratta di Cabal del Verona, Oaktree ha approvato il profilo giovane e ora si tratta col Verona.

"Cabal all’Inter piace perché può vestirsi da centrale di sinistra o da terzino, a seconda delle esigenze tattiche: lo ha già fatto a Verona, può ripetersi in nerazzurro, studiando da chi in rosa gli starebbe davanti. Ovvero Bastoni, Dimarco e Carlos Augusto, tutti professori in materia. Cabal risponde all’identikit tratteggiato da Simone: ha attitudini offensive ed è portato a spingere quando gioca sulla fascia, ma il background è quello di un centrale mancino", precisa La Gazzetta.